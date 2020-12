Cashback, registrazioni al via Record: 6000 accessi al secondo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da oggi si possono attivare le carte su IO. Da domani parte l'extra Cashback di Natale. Anche dal benzinaio si potrà avere il 10% di Cashback. Quindi uno sconto sulla benzina del 10%. Il rimborso è fino a 150 euro in un solo mese a persona. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da oggi si possono attivare le carte su IO. Da domani parte l'extradi Natale. Anche dal benzinaio si potrà avere il 10% di. Quindi uno sconto sulla benzina del 10%. Il rimborso è fino a 150 euro in un solo mese a persona. Segui su affaritaliani.it

