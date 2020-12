Blitz dei Cc a Castel Volturno | fermati pusher africani nei palazzi dello spaccio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Operazione dei carabinieri in una delle basi didi droghe pesanti più nota di(Caserta), Palazzo Grimaldi, dove arrivano acquirenti da tutto il Casertano e da altre province campane e regioni; cinque persone, in particolare quattro nigeriani e un ghanese sono state fermate perdi cocaina, eroina e crack su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, e i provvedimenti sono stati convalidati dal Giudice per le indagini preliminari. Ilè uno dei tanti che ha riguardato il complesso immobiliare dove la base diè sempre operativa. Gli indagati sono stati intercettati e usavano termini criptici per riferirsi alla droga, indicandola genericamente con ...