BasicNet | aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma die disposizione di, autorizzato dall’Assemblea deglisti tenutasi in data 26 giugno 2020 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, ha comunicato di aver acquistato 84.200al prezzo medio di 3,687 euro, per un controvalore pari a 310.410,32 euro. A seguito degli acquisti di cui sopra, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 8.245.500pari al 13,519% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,825 euro.

Basicnet mette a segno un ottimo trimestre e nomina Federico Trono come nuovo amministratore delegato del gruppo cui fanno capo Kappa, K -Way, Robe di Kappa, Sebago, Superga e Briko. L'arrivo del mana ...