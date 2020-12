Ancora non funziona app IO con Cashback: problemi SPID Poste Italiane e metodo di pagamento (Di lunedì 7 dicembre 2020) Occorre mettersi l’anima in pace in queste ore, visto che non funziona app IO con Cashback. Il noto servizio sarà ufficialmente attivo a partire da domani 8 dicembre e, in questi minuti, anche noi abbiamo riscontrato problemi nell’aggiungere un metodo di pagamento. Questo, nonostante l’aggiornamento di oggi avrebbe dovuto consentire l’operazione senza troppi patemi. Vogliamo pertanto provare a descrivere quello che ci è appena capitato, cercando di usufruire di questa interessante iniziativa anche attraverso SPID Poste Italiane. Dopo l’aggiornamento, non funziona app IO con Cashback: problemi quando vogliamo aggiungere un metodo di pagamento In sostanza, dopo aver ... Leggi su bufale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Occorre mettersi l’anima in pace in queste ore, visto che nonapp IO con. Il noto servizio sarà ufficialmente attivo a partire da domani 8 dicembre e, in questi minuti, anche noi abbiamo riscontratonell’aggiungere undi. Questo, nonostante l’aggiornamento di oggi avrebbe dovuto consentire l’operazione senza troppi patemi. Vogliamo pertanto provare a descrivere quello che ci è appena capitato, cercando di usufruire di questa interessante iniziativa anche attraverso. Dopo l’aggiornamento, nonapp IO conquando vogliamo aggiungere undiIn sostanza, dopo aver ...

borghi_claudio : In realtà la storia dei vaccini è ancora più penosa. Li compra la UE, arcuri paga e tace. Speranza si vantava e e b… - pif_iltestimone : Il mio articolo su #Domani Il solito avvertimento: leggete fino alla fine. - GianluigiNuzzi : Dopo 10 mesi di illegittima detenzione in Egitto, #PatrickZaky dovrà restare in cella ancora per altri 45 giorni. U… - lvpinsb : RT @HologramsJem: Malgioglio sta dicendo ancora che gli omosessuali: -NON SONO FEDELI -SONO SOLI E DESTINATI ALLA SOLITUDINE -PASSANO DA U… - interistadoc_ : RT @giaduxxx: Elisabetta non c’è più in casa ma ovviamente parlano ancora di lei #Gregorelli -