Amici 20, daytime lunedì 7 dicembre: puntata speciale, ecco perché

Sabato 5 dicembre è andata in onda la quarta puntata di 'Amici 20', talent show condotto da Maria De Filippi che è giunto alla ventesima edizione. Come è apparso in sovraimpressione durante la messa in onda della puntata, il finale della registrazione dell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, lo vedremo nel nuovo appuntamento del daytime che sarà mercoledì 9 dicembre alle 16.10 su Canale Cinque. Questo, non significa che la striscia quotidiana delle diciannove che viene trasmessa su Italia Uno verrà cancellata, semplicemente raddoppia la programmazione. Maria De Filippi è stata la voce narrante del daytime di oggi, lunedì 7 dicembre, e ha fatto il punto della situazione informando i ...

