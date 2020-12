Abruzzo agisce in autonomia | il Governo risponde con lettera di diffida

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Negli ultimi giorni, la Regionesi è ritrovata nell’occhio del ciclone. Dal 18 novembre è stata dichiarata zona rossa, ma ora il Presidente Marco Marsilio ha deciso di firmare una Ordinanza non sincronica alle norme delle Istituzioni Nazionali, proclamando la Regione area arancione. Dall’incontro tra il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e il Ministro della Salute, è scaturita la decisione dell’uscita abruzzese dalla fascia rossa fissata in data 9 dicembre ma, come spiegato, Marsilio ha agito in totale. Afferma, infatti, di aver ritenuto doveroso assumersi “la responsabilità di evitare che l’applicazionele delle norme vigenti apportasse alla Regione un trattamento sproporzionato e dannoso“. Da ritenere opportuno ricordare che il Governatore in questione aveva già operato “spontaneamente” stabilendo ...