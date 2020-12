Vaccino Covid, hub nazionale nella base di Pratica di Mare: VIDEO ESCLUSIVO di Sky TG24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Milioni di dosi arriveranno all’aeroporto militare Mario De Bernardi, alle porte di Roma, e saranno poi trasportate in tutto il Paese con camion della Difesa ed elicotteri nell’ambito dell’operazione denominata Eos. Da lì il farmaco raggiungerà i sub-hub regionali e poi i 1.500 punti di somministrazione italiani. Previste anche precauzioni anti-hackeraggio: a essere blindati saranno anche i sistemi informativi. QUI POTETE VEDERE LE IMMAGINI ESCLUSIVE DI SKY TG24 NELL'HUB VACCINI DI Pratica DI Mare Leggi su tg24.sky (Di domenica 6 dicembre 2020) Milioni di dosi arriveranno all’aeroporto militare Mario De Bernardi, alle porte di Roma, e saranno poi trasportate in tutto il Paese con camion della Difesa ed elicotteri nell’ambito dell’operazione denominata Eos. Da lì il farmaco raggiungerà i sub-hub regionali e poi i 1.500 punti di somministrazione italiani. Previste anche precauzioni anti-hackeraggio: a essere blindati saranno anche i sistemi informativi. QUI POTETE VEDERE LE IMMAGINI ESCLUSIVE DI SKYNELL'HUB VACCINI DIDI

ladyonorato : Visti i precedenti di gravi danni alla salute da vaccini vs influenza non prodotti con tempi regolari e sufficiente… - fleinaudi : #BuonaPagina 'Se il sogno del vaccino alla fine non si avvera' @ricolfi_luca @ilmessaggeroit ??C'è un certo strabi… - Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta farà presto il vaccino anti-covid assieme al principe Filippo, in via prioritaria per l'età… - rcarangelo : RT @POPOLOdiTWlTTER: Covid, Ilaria Capua: 'Vaccino sicuro, forse servirà ogni anno' ... ????? - GiuliaTamagnin1 : RT @RadioSavana: Sileri, vice Ministro Salute, su vaccino Covid: 'Vaccinatevi o vi vaccineremo noi con la forza.' Questa di Sileri è una di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus oggi. Usa, oltre 280mila vittime. Miozzo (Cts): entriamo in fase con raddoppio criticità Il Sole 24 ORE Verbier, sciatori ammassati all’ingresso della funivia. Bufera in Svizzera

Il governo locale ha subito chiesto provvedimenti, che sono stati adottati: rispetto dei segnali a terra, distanziamento e personale aggiuntivo. Ma si scia dappertutto ...

Covid, Sky TG24 nell'hub nazionale vaccini a Pratica di Mare

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

Il governo locale ha subito chiesto provvedimenti, che sono stati adottati: rispetto dei segnali a terra, distanziamento e personale aggiuntivo. Ma si scia dappertutto ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...