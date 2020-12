Sampdoria Milan 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Dall’inviato al Ferraris, Alessio Eremita) Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Milan si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Milan 0-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Ferraris! 5? Ammonito Kessié – Leggerezza del centrocampista del Milan che perde palla e atterra Gabbiadini, pronto a ripartire in contropiede Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Milan 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sampdoria (4-4-2): ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Dall’inviato al Ferraris, Alessio Eremita) Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Ferraris! 5? Ammonito Kessié – Leggerezza del centrocampista delche perde palla e atterra Gabbiadini, pronto a ripartire in contropiede Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-4-2): ...

alexborrellidj : Bello vedere su SKY la partita Sampdoria - Milan in VGA!!! Sul monitor del PC che avevo nel ‘90 l’avrei vista megli… - MilanNewsit : Sampdoria-Milan, Kessie ammonito: l'ivoriano entra in diffida - MilanPress_it : Così il direttore sportivo della #Sampdoria a #SkySport. #MilanPress #Milan - infoitsport : LIVE MN - Verso Sampdoria-Milan: 4 assenze pesanti per Pioli. Le formazioni ufficiali - infoitsport : Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali: Brahim e Gabbiadini dal 1' -