Milan, Massara: “Riporteremo questo club ad alti livelli in modo sostenibile. Il rinnovo di Ibrahimovic…” (Di domenica 6 dicembre 2020) "C’è una leadership forte che è quella dell’allenatore, Pioli. Poi abbiamo l’esempio Ibra che con la sua tenacia e ricerca costante del risultato, ci da quel quid in più. Stiamo facendo molto bene a livello societario, con una costruttiva dialettica. Ciò ha portato ad un bel progetto da perseguire. La nostra visione è riportare il Milan ad alti livelli, il prima possibile, ma con un occhio alle spese".Queste le parole del direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, espressosi sui progetti del club meneghino nel pre-partita di Sampdoria-Milan. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è poi soffermato sulla questione relativa al rinovo di Ibrahimovic."Ibra ora è con noi e non abbiamo ancora parlato di rinnovo. Dipenderà molto da lui e sino ad ora ha ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) "C’è una leadership forte che è quella dell’allenatore, Pioli. Poi abbiamo l’esempio Ibra che con la sua tenacia e ricerca costante del risultato, ci da quel quid in più. Stiamo facendo molto bene a livello societario, con una costruttiva dialettica. Ciò ha portato ad un bel progetto da perseguire. La nostra visione è riportare ilad, il prima possibile, ma con un occhio alle spese".Queste le parole del direttore sportivo rossonero, Frederic, espressosi sui progetti delmeneghino nel pre-partita di Sampdoria-. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è poi soffermato sulla questione relativa al rinovo di Ibrahimovic."Ibra ora è con noi e non abbiamo ancora parlato di. Dipenderà molto da lui e sino ad ora ha ...

