La confessione di Patrizia de Blanck a Verissimo | “Mia madre mi chiese di ucciderla”

Patrizia de Blanck è stata ospite della puntata di Verissimo del 5 dicembre 2020 e ha parlato con Silvia Toffanin anche del suo passato. Una vita caratterizzata da migliaia di emozioni, un saliscendi di momenti belli e brutti da raccontare, una vita che potrebbe essere davvero un film quella della contessa. E tra le tante cose da raccontare, ovviamente il suo particolare legame con la mamma. Non è la prima volta che lo racconta o che parla di quanto sia stato complicato per lei avere una madre che si sentiva in competizione. Tutto è cambiato quando Patrizia ha iniziato a diventare donna: sua mamma si è sentita minacciata dalla bellezza di una figlia che stava sbocciando, mentre lei invece, sfioriva.

