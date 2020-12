Immortals Fenyx Rising – Guida Completa (Di domenica 6 dicembre 2020) Se state giocando in questo periodo a Immortals Fenyx Rising, allora la Guida Completa che vogliamo condividere con voi quest’oggi potrebbe tornarvi utile. Prima di lasciarvi a tutto quello che c’è sapere, vi anticipiamo che questo articolo potrebbe essere aggiornato nel tempo con nuove Guide. Avete già letto la Recensione di Immortals Fenyx Rising? Come sbloccare il cavallo Se volete spostarvi velocemente nella mappa di gioco, avrete bisogno di un cavallo. Vi sono 26 differenti cavalli da sbloccare, ognuno con le sue caratteristiche. A differenza di altri giochi dunque non avrete il cavallo fin da subito ma dovrete domarli per sbloccarli e aggiungerli alla vostra collezione. Nella mappa che segue vi mostriamo la posizione di tutti i ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 6 dicembre 2020) Se state giocando in questo periodo a, allora lache vogliamo condividere con voi quest’oggi potrebbe tornarvi utile. Prima di lasciarvi a tutto quello che c’è sapere, vi anticipiamo che questo articolo potrebbe essere aggiornato nel tempo con nuove Guide. Avete già letto la Recensione di? Come sbloccare il cavallo Se volete spostarvi velocemente nella mappa di gioco, avrete bisogno di un cavallo. Vi sono 26 differenti cavalli da sbloccare, ognuno con le sue caratteristiche. A differenza di altri giochi dunque non avrete il cavallo fin da subito ma dovrete domarli per sbloccarli e aggiungerli alla vostra collezione. Nella mappa che segue vi mostriamo la posizione di tutti i ...

