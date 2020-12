Gf Vip, Elisabetta Gregoraci denunciata: guai per la showgirl (Di domenica 6 dicembre 2020) L’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è stata al centro delle puntate di questa edizione del GF Vip: il Codacons chiede dei provvedimenti. I gesti dei Gregorelli, questo il nome dato dai fan al legame tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, hanno fatto arrabbiare il Codacons. L’associazione che tutela i consumatori e, in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 6 dicembre 2020) L’amicizia speciale trae Pierpaolo Pretelli è stata al centro delle puntate di questa edizione del GF Vip: il Codacons chiede dei provvedimenti. I gesti dei Gregorelli, questo il nome dato dai fan al legame trae Pierpaolo Pretelli, hanno fatto arrabbiare il Codacons. L’associazione che tutela i consumatori e, in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

CronacaSocial : ?? Perché Elisabetta #Gregoraci ha abbandonato il #GrandeFratelloVIP? Svelato il motivo. LEGGI??… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: per l’addio al Grande Fratello Vip ‘copia’ Alessandra Amoroso - Notiziedi_it : Colazione al veleno per Elisabetta Gregoraci che si scaglia su Selvaggia Roma al GF vip: “Basta. Me ne vado ora” |… - FlavioLapi6 : @GF_diretta Elisabetta Gregoraci devi cambiare idea devi restare nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Pierp… - infoitcultura : GF Vip, Elisabetta Gregoraci con l'abito “copiato” a Alessandra Amoroso: il prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta Elisabetta Pierpaolo e la loro esperienza nella Casa - Mediaset Play Grande Fratello Gf Vip, Elisabetta Gregoraci denunciata: guai per la showgirl

Giochi bollenti al Gf Vip: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono finiti nel mirino del Codacons per un comportamento eccessivo ...

Elisabetta Gregoraci: spunta il flirt con Filippo Nardi

L’ennesimo scoop su Elisabetta Gregoraci arriva dal salotto del programma Mattino 5 di Federica Panicucci. Stavolta a far tremare le telecamere è il paparazzo Andrea Franco Alajmo che spara a zero sul ...

Giochi bollenti al Gf Vip: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono finiti nel mirino del Codacons per un comportamento eccessivo ...L’ennesimo scoop su Elisabetta Gregoraci arriva dal salotto del programma Mattino 5 di Federica Panicucci. Stavolta a far tremare le telecamere è il paparazzo Andrea Franco Alajmo che spara a zero sul ...