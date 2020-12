Coronavirus - Spostamenti, il Viminale chiede controlli mirati in vista delle festività (Di domenica 6 dicembre 2020) Il ministero degli Interni ha inviato una circolare ai prefetti richiedendo, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021, e in particolare prima delle festività, controlli mirati sugli Spostamenti. Saranno attenzionate soprattutto le principali arterie di traffico e, per evitare affollamenti, le stazioni: questo alla luce delle ulteriori restrizioni introdotte dall'ultimo Dpcm, che durante le feste natalizie vieta Spostamenti tra Regioni o Province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, e che nei giorni del 25, 26 dicembre e del 1 gennaio impedisce, su tutto il territorio nazionale, di muoversi tra Comuni. La circolare, tra l'altro, sottolinea anche l'obbligo di fornire l'autocertificazione (scarica qui ... Leggi su quattroruote (Di domenica 6 dicembre 2020) Il ministero degli Interni ha inviato una circolare ai prefetti rindo, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021, e in particolare primasugli. Saranno attenzionate soprattutto le principali arterie di traffico e, per evitare affollamenti, le stazioni: questo alla luceulteriori restrizioni introdotte dall'ultimo Dpcm, che durante le feste natalizie vietatra Regioni o Province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, e che nei giorni del 25, 26 dicembre e del 1 gennaio impedisce, su tutto il territorio nazionale, di muoversi tra Comuni. La circolare, tra l'altro, sottolinea anche l'obbligo di fornire l'autocertificazione (scarica qui ...

