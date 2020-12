VIDEO F1, Sebastian Vettel: “Sorpreso per le qualifiche al Sakhir” (Di sabato 5 dicembre 2020) Sebastian Vettel commenta ai microfoni di Sky Sport F1 la propria prestazione al termine del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari non è riuscito a passare alla terza sessione ed ha chiuso con il tredicesimo tempo. Il compagno di box del monegasco Charles Leclerc, quarto sulla griglia di partenza di domani, ha firmato il tempo di 54.175 e partirà alle spalle della Red Bull del Thailandese Alexander Albon. Vettel è rimasto sorpreso dall’eliminazione e si aspettava di più durante la Q2. Il quattro volte campione del mondo della Rossa ha affermato di aver perso parecchio nel secondo tratto della pista. VIDEO F1: Sebastian Vettel: SORPRESO PER LE qualifiche LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)commenta ai microfoni di Sky Sport F1 la propria prestazione al termine del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari non è riuscito a passare alla terza sessione ed ha chiuso con il tredicesimo tempo. Il compagno di box del monegasco Charles Leclerc, quarto sulla griglia di partenza di domani, ha firmato il tempo di 54.175 e partirà alle spalle della Red Bull del Thailandese Alexander Albon.è rimasto sorpreso dall’eliminazione e si aspettava di più durante la Q2. Il quattro volte campione del mondo della Rossa ha affermato di aver perso parecchio nel secondo tratto della pista.F1:: SORPRESO PER LELA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog ...

