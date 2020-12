Sinistra | da Zingaretti a Renzi | D' Alema riunisce tutti | ' ora un soggetto politico' Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) () - Ma per farlo, per costruire una "fase nuova" e un'altra "prospettiva" rispetto al populismo, perpassa intanto dalla cose da fare, dalla gestione del Recovery oer "costruire un equilibrio diverso perchè la normalità di prima fatta di stagnazione economica, blocco della mobilità sociale, di uno Stato anchilosato e burocratico, non era accettabile. Quel dopo da costruire deve riaprire una speranza oltre quell'orizzonte chiuso, quella bonaccia". Ma per riuscirci serve un passo in più e il messaggio al governo è chiaro: "Non dobbiamo tirare a campare, ma essere efficaci ed efficienti". Il futuro e l'attualità che incombe.la porta dritta dentro la schermata zoom. "Lo dico a te Dario e a Nicola: la battaglia sul Mes va fatta fino in fondo. Siamo in un'emergenza, che non deriva dai runner o dagli assembramenti ...