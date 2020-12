Scontri a Parigi, auto incendiate e petardi contro gli agenti: 22 fermi (Di sabato 5 dicembre 2020) Tensione Scontri a Parigi tra polizia e manifestanti tornati in piazza per protestare contro la legge sulla sicurezza globale voluta dal governo. Alcuni dimostranti hanno dato alle fiamme diverse auto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 dicembre 2020) Tensionetra polizia e manifestanti tornati in piazza per protestarela legge sulla sicurezza globale voluta dal governo. Alcuni dimostranti hanno dato alle fiamme diverse...

