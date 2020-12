Poco più di 21 mila casi in Italia. Calano ricoveri ordinari e terapie intensive (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - In calo la curva epidemica in Italia. Sono 21.052 i nuovi casi oggi, contro i 24.099 di ieri, a fronte di 194.984 tamponi, 18 mila meno di ieri. Tuttavia, la percentuale positivi-tamponi scende al 10,7% dall'11,32% di 24 ore fa, ed è visibile anche la riduzione su base settimanale (sabato scorso, ad esempio, i nuovi casi erano oltre 5 mila in più). Sempre alto il numero dei decessi, 662 oggi, comunque in calo rispetto agli 814 di ieri. Le vittime totali sono 59.114. Si rafforza il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 50 in meno (ieri -30), 3.517 in tutto (con 192 nuovi ingressi oggi). Mentre i ricoveri ordinari scendono di ben 1.042 unità (ieri -572), per un totale di 30.158. È quanto emerge dal ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - In calo la curva epidemica in. Sono 21.052 i nuovioggi, contro i 24.099 di ieri, a fronte di 194.984 tamponi, 18meno di ieri. Tuttavia, la percentuale positivi-tamponi scende al 10,7% dall'11,32% di 24 ore fa, ed è visibile anche la riduzione su base settimanale (sabato scorso, ad esempio, i nuovierano oltre 5in più). Sempre alto il numero dei decessi, 662 oggi, comunque in calo rispetto agli 814 di ieri. Le vittime totali sono 59.114. Si rafforza il calo dei: lesono 50 in meno (ieri -30), 3.517 in tutto (con 192 nuovi ingressi oggi). Mentre iscendono di ben 1.042 unità (ieri -572), per un totale di 30.158. È quanto emerge dal ...

MARCOCARTA85 : Un cuore basterà per volare leggeri come gli aquiloni ?? Ci vediamo tra poco a Verissimo con la padrona di casa più… - teatrolafenice : ?? È poco più di un minuto che, forse, vi accarezzerà la giornata. Nasceva oggi a Milano nel 1911 Nino Rota, generos… - borghi_claudio : Non voglio aprire troppi fronti ma tengo sempre un occhio su Siena. Le cose che stanno accadendo in casa Unicredit… - daniela18909357 : RT @wowchecauldu: Tommy così e intanto fuori Francesco: - Reposta tutte le storie con loro due - segue mamma Armanda - segue Cecilia - met… - StefaniaLiga : RT @wowchecauldu: Tommy così e intanto fuori Francesco: - Reposta tutte le storie con loro due - segue mamma Armanda - segue Cecilia - met… -

Ultime Notizie dalla rete : Poco più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it