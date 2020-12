Pallanuoto femminile, Serie A1 2020-2021: Catania e Padova passano a Roma e Verona (Di sabato 5 dicembre 2020) La Serie A1 2020-2021 di Pallanuoto femminile oggi, sabato 5 dicembre, è scena in acqua per la terza giornata: il massimo campionato ha visto finalmente disputarsi tutti i quattro incontri in programma, restano dunque da recuperare soltanto i primi due match del Trieste, con le giuliane che oggi finalmente hanno esordito. Oggi, invece, nei big match di giornata si sono registrate due vittorie esterne, entrambe di misura. Nel Girone A il Padova passa a Verona per 9-10, mentre nel Girone B il Catania passa in casa della Roma per 9-11. Sempre nello stesso gruppo Florentia vincente in trasferta ad Ancona per 9-12, infine nell’altro raggruppamento il Bogliasco supera per 13-9 proprio l’esordiente Trieste. Classifiche prima fase Girone ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) LaA1dioggi, sabato 5 dicembre, è scena in acqua per la terza giornata: il massimo campionato ha visto finalmente disputarsi tutti i quattro incontri in programma, restano dunque da recuperare soltanto i primi due match del Trieste, con le giuliane che oggi finalmente hanno esordito. Oggi, invece, nei big match di giornata si sono registrate due vittorie esterne, entrambe di misura. Nel Girone A ilpassa aper 9-10, mentre nel Girone B ilpassa in casa dellaper 9-11. Sempre nello stesso gruppo Florentia vincente in trasferta ad Ancona per 9-12, infine nell’altro raggruppamento il Bogliasco supera per 13-9 proprio l’esordiente Trieste. Classifiche prima fase Girone ...

WaterPolo0714 : RT @total_waterpolo: Votes by Stefano Posterivo! #timeless7 #waterpolo Plebiscito Padova Pallanuoto Femminile Powered by Wear Waterpolo… - total_waterpolo : Votes by Stefano Posterivo! #timeless7 #waterpolo Plebiscito Padova Pallanuoto Femminile Powered by Wear Waterpol… - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: #Pallanuoto femminile, #serieA1: prima vittoria in campionato per le atlete del #Bogliasco. Nel terzo turno di le ragazze… - BabboleoNews : #Pallanuoto femminile, #serieA1: prima vittoria in campionato per le atlete del #Bogliasco. Nel terzo turno di le r… - il_piccolo : Dopo nove lunghissimi mesi, la squadra femminile della Pallanuoto Trieste torna in acqua per affrontare un match di… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Pass Olimpico, a Trieste la pallanuoto femminile per l'ultima possibilità IlFaroOnline.it Pallanuoto F/ Primo sorriso stagionale per il Bogliasco: 13-9 con il Trieste

Primo sorriso stagionale per il Bogliasco femminile. Nel terzo turno di Serie A1 le ragazze di Mario Sinatra hanno superato 13-9 il Trieste tra le mura amiche della Vassallo, incamerando la prima vitt ...

Quinto, sconfitta pesante a Salerno

Grave passo falso del Quinto. Nella seconda giornata del girone A di serie A1 maschile, viene sconfitta 11-7 dalla RN Salerno ed ora rischia fortemente di essere costretto a lottare per evitare la ret ...

Primo sorriso stagionale per il Bogliasco femminile. Nel terzo turno di Serie A1 le ragazze di Mario Sinatra hanno superato 13-9 il Trieste tra le mura amiche della Vassallo, incamerando la prima vitt ...Grave passo falso del Quinto. Nella seconda giornata del girone A di serie A1 maschile, viene sconfitta 11-7 dalla RN Salerno ed ora rischia fortemente di essere costretto a lottare per evitare la ret ...