Meteo MILANO con freddo e maltempo invernale. Forte umidità (Di sabato 5 dicembre 2020) Meteo MILANO.Il Meteo su MILANO sarà caratterizzato da condizioni che sono abbastanza tipiche in questo periodo dell'anno, con piogge continue, generalmente tra il debole e moderato. La temperatura si manterrà abbastanza rigida a causa delle inversioni termiche, oltre che la presenza di un cuscinetto d'aria fredda ormai stazionario. Pioggia accadrà praticamente tutti i giorni da domenica sino ad almeno mercoledì, giovedì si dovrebbe avviare un breve periodo caratterizzato da cielo grigio, il ritorno di foschie molto dense e nebbie. Giungerà temporaneamente anche aria fredda che potrebbe attivare gelate notturne. Domenica 6: coperto con pioggia. Stima Pioggia 24 mm. Temperatura da 2°C a 5°C. Pressione atmosferica media: 998 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche massime 19 Km/h. Zero Termico: ...

