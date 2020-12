Koeman: “Non penso alla Juve. Dobbiamo prima riflettere su come abbiamo perso a Cadice” (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman è apparso piuttosto deluso in conferenza stampa, dopo la sconfitta patita dai blaugrana sul campo della neopromossa Cadice. Queste le sue parole: “Si vince e si perde tutti insieme. Non abbiamo fatto abbastanza stasera. abbiamo concesso il secondo gol in una maniera incredibile, non all’altezza di ciò che rappresenta il nostro club. Sbagliamo troppo, soprattutto quando non siamo in possesso del pallone. La Juventus? Non voglio pensarci. prima Dobbiamo riflettere su come abbiamo perso questa partita contro il Cadice“. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore del Barcellona Ronaldè apparso piuttosto deluso in conferenza stampa, dopo la sconfitta patita dai blaugrana sul campo della neopromossa Cadice. Queste le sue parole: “Si vince e si perde tutti insieme. Nonfatto abbastanza stasera.concesso il secondo gol in una maniera incredibile, non all’altezza di ciò che rappresenta il nostro club. Sbagliamo troppo, soprattutto quando non siamo in possesso del pallone. Lantus? Non voglio pensarci.suquesta partita contro il Cadice“. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

