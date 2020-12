Juventus, Pirlo contento a metà: “Bella vittoria, ma l’approccio è sbagliato” (Di sabato 5 dicembre 2020) Ancora una volta la Juventus ribalta il derby a proprio favore, proseguendo con una tradizione favorevole nei finali di partita contro il Torino. I bianconeri tornano alla vittoria dopo lo stop di Benevento e ora vedono da vicino la vetta della classifica, distante solo 3 punti.LE PAROLE DI PirloIl tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo analizza la sfida vinta dalla sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "È più bello vincere da allenatore, perché in campo la vivi in un altro modo, mentre da allenatore è completamente diverso. Il risultato non cambia, la sensazione finale è molto bella. Però, quando si entra in campo perdendo ogni duello, non va bene. Siamo andati in difficoltà ed eravamo troppo statici, poi diventa difficile trovare la soluzione giusta. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia. Non è semplice giocare ... Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020) Ancora una volta laribalta il derby a proprio favore, proseguendo con una tradizione favorevole nei finali di partita contro il Torino. I bianconeri tornano alladopo lo stop di Benevento e ora vedono da vicino la vetta della classifica, distante solo 3 punti.LE PAROLE DIIl tecnico dei bianconeri Andreaanalizza la sfida vinta dalla sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "È più bello vincere da allenatore, perché in campo la vivi in un altro modo, mentre da allenatore è completamente diverso. Il risultato non cambia, la sensazione finale è molto bella. Però, quando si entra in campo perdendo ogni duello, non va bene. Siamo andati in difficoltà ed eravamo troppo statici, poi diventa difficile trovare la soluzione giusta. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia. Non è semplice giocare ...

