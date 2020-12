Io bast***o? Povero | triste ometto Saviano insulta e a Salvini lo umilia | Con tutto l' odio che ha in testa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Matteoreplica a Roberto. L'autore di Gomorra ha infattito pesantemente il leader della Lega e Giorgia Meloni, tanto che la numero uno di Fratelli d'Italia è stata costretta a querelarlo. L'ex ministro invece ha deciso di rispondere con un cinguettio: "bast***?. Conl'che ha inavrà anche sonni agitati".durante l'ultima puntata di PiazzaPulita su La7 aveva sparato a zero sui due alleati del centrodestra to a zero sui due leader del centrodestra: "Vedendo queste immagini (morti in mare, ndr) vi sarà tornato alla menteil ciarpame dei taxi del mare, delle crociere, tutte quelle parole spese su questa ...