GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli confessa la verità a Elisabetta Gregoraci: non la ama, ma… (Di sabato 5 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono confrontati per l'ultima volta promettendosi una cena fuori dal Gf vip 5, prima dell'addio della showgirl al gioco dei vip, in corso su Canale 5. Il momento è stato all'insegna di intense emozioni e parole piuttosto importanti, per la prima volta infatti i due coinquilini vip si sono guardati dentro, sotto i riflettori, incalzati dalle domande intimiste di Alfonso Signorini, che ha cercato di capire insieme ai diretti interessati se vi fossero i presupposti per l'inizio di una lovestory. Pierpaolo ha motivato la sua scelta di allontanarsi da Elisabetta e la showgirl non ha eslcuso che possa iinnamorarsi dell'ex velino presto. Nell'articolo vi spieghiamo cosa è accaduto nel dettaglio. Gf vip news, Pierpaolo ...

