Benedetta Alessi, dal calcio femminile in Serie A a X Factor: la cantante dei Melancholia si racconta (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono stati eliminati a sorpresa da X Factor al termine del quinto live.Stiamo parlando dei Melancholia. Tutti li davano tra i favoriti, invece Benedetta Alessi, Filippo Petruccioli e Fabio Azzarelli non sono riusciti a staccare il pass per la semifinale del noto talent show musicale in onda su Sky Uno. L'eliminazione della band, uno dei gruppi del team del giudice Manuel Agnelli di X Factor 2020, continua a fare discutere. E secondo molti i vincitori morali di questa edizione sono proprio loro.A raccogliere consensi è stata soprattutto la cantante del gruppo. Benedetta Alessi, 22 anni, però, ha anche un passato da... calciatrice. Qualche anno fa, infatti, la giovane e talentuosa frontwoman ha militato tra le fila del Grifo Perugia ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono stati eliminati a sorpresa da Xal termine del quinto live.Stiamo parlando dei. Tutti li davano tra i favoriti, invece, Filippo Petruccioli e Fabio Azzarelli non sono riusciti a staccare il pass per la semifinale del noto talent show musicale in onda su Sky Uno. L'eliminazione della band, uno dei gruppi del team del giudice Manuel Agnelli di X2020, continua a fare discutere. E secondo molti i vincitori morali di questa edizione sono proprio loro.A raccogliere consensi è stata soprattutto ladel gruppo., 22 anni, però, ha anche un passato da... calciatrice. Qualche anno fa, infatti, la giovane e talentuosa frontwoman ha militato tra le fila del Grifo Perugia ...

Agenzia_Italia : Ecco l'album dei Melancholia, per 'dimenticare' XFactor - Mediagol : Benedetta Alessi, dal calcio femminile in Serie A a X Factor: la cantante dei Melancholia si racconta - giu_alessi : RT @Agenzia_Italia: Ecco l'album dei Melancholia, per 'dimenticare' XFactor - profluigimarino : RT @Agenzia_Italia: Ecco l'album dei Melancholia, per 'dimenticare' XFactor - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Ecco l'album dei Melancholia, per 'dimenticare' XFactor -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Alessi Benedetta Alessi, la cantante dei Melancholia: dal calcio in Serie A a X Factor Goal.com Ecco l'album dei Melancholia, per 'dimenticare' XFactor

Esce “What You Afraid Of?", collection di debutto della band di Foligno che ha conquistato il pubblico delle piattaforme e che è stata clamorosamente eliminata dal talent di Sky. Intervista con Benede ...

Melancholia X-Factor: album d’esordio, tracce, prezzo e dove trovarlo

Esce l'album di esordio dei Melancholia, la band che ha maggiormente sorpreso a X-Factor: tracce, prezzo e dove trovarlo in streaming.

Esce “What You Afraid Of?", collection di debutto della band di Foligno che ha conquistato il pubblico delle piattaforme e che è stata clamorosamente eliminata dal talent di Sky. Intervista con Benede ...Esce l'album di esordio dei Melancholia, la band che ha maggiormente sorpreso a X-Factor: tracce, prezzo e dove trovarlo in streaming.