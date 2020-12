Atalanta, Gomez e Ilicic fuori? Gasperini fa chiarezza (Di sabato 5 dicembre 2020) Ricorrente la domanda dei tifosi dell’Atalanta: giocheranno Ilicic e Gomez contro l’Udinese? In conferenza stampa è arrivata la risposta di Gasperini Non brilla più l’Atalanta, non è la squadra spettacolare dello scorso anno. Fatica, non le vince tutte, non segna dilagando. Le difficoltà hanno investito il reparto offensivo, in Champions c’è stato un confronto acceso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 dicembre 2020) Ricorrente la domanda dei tifosi dell’: giocherannocontro l’Udinese? In conferenza stampa è arrivata la risposta diNon brilla più l’, non è la squadra spettacolare dello scorso anno. Fatica, non le vince tutte, non segna dilagando. Le difficoltà hanno investito il reparto offensivo, in Champions c’è stato un confronto acceso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GoalItalia : Non convocato Ilicic ? Non convocato Gomez ? L'annuncio di Gasperini prima di #UdineseAtalanta ?? - serieAnews_com : #Atalanta: giocheranno #Ilicic e #Gomez contro l’Udinese? In conferenza stampa è arrivata la risposta di #Gasperini… - sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'Da Ilicic mi aspetto di più. Lui e Gomez non convocati': Il tecnico verso l'Udinese: 'Al Pap… - salvione : Atalanta, Gasperini: 'Da Ilicic mi aspetto di più. Lui e Gomez non convocati' - ale_taia : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: 'Lite tra Papu #Gomez e Gasperini! Gli ha urlato davanti a tutti...' ? -