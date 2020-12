Zepp Z, lo smartwatch classico ma anche sportivo e multifunzionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) E' leggero, pesa circa 40 grammi, cinturino in pelle, una cassa in titanio in un unico pezzo e ha un rivestimento NTC che lo rende resistente ai graffi. E poi intelligenza artificiale e tutti i sensori per monitorare la salute Leggi su repubblica (Di venerdì 4 dicembre 2020) E' leggero, pesa circa 40 grammi, cinturino in pelle, una cassa in titanio in un unico pezzo e ha un rivestimento NTC che lo rende resistente ai graffi. E poi intelligenza artificiale e tutti i sensori per monitorare la salute

Tre smartwatch per gli amanti della musica e del wellness, personalizzabili e completi, i modelli Garmin, Huawei, Amazfit ...

Recensione Amazfit Bip U, la versione moderna del primissimo Bip è servita

In prova Amazfit Bip U, lo smartwatch che riprende le linee del primissimo Bip, ma che lo rende più moderno, adesso con un display a colori.

