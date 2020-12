Ultime Notizie Roma del 04-12-2020 ore 20:10 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale studio Ferrigno il Mate uno strumento che si può decidere di utilizzare o meno ma se dopo aver fatto attendere un anno l’Europa Ora l’Italia non dovesse procedere alla Riforma Rischia di perdere la sua credibilità così il capogruppo Democratico alla camera Graziano Delrio alcuni parlamentari non intende accettare questa modifica aggiunto mette a rischio la maggioranza soprattutto al Senato noi siamo sempre disposti a mediazioni a tenere unità la maggioranza il governo ma non è possibile che non si va davanti per noi è un punto non eludibile agenzia coronavirus A Natale siamo tutti più buoni quindi spero dal governo un ravvedimento del provvedimento sullo stop di movimento tra i comuni e le date 25-26 dicembre primo gennaio così il presidente del Veneto Luca Zaia sottolinea che ci sono ancora giorni davanti per poter mettere mano al dpcm ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020)dailynews radiogiornale studio Ferrigno il Mate uno strumento che si può decidere di utilizzare o meno ma se dopo aver fatto attendere un anno l’Europa Ora l’Italia non dovesse procedere alla Riforma Rischia di perdere la sua credibilità così il capogruppo Democratico alla camera Graziano Delrio alcuni parlamentari non intende accettare questa modifica aggiunto mette a rischio la maggioranza soprattutto al Senato noi siamo sempre disposti a mediazioni a tenere unità la maggioranza il governo ma non è possibile che non si va davanti per noi è un punto non eludibile agenzia coronavirus A Natale siamo tutti più buoni quindi spero dal governo un ravvedimento del provvedimento sullo stop di movimento tra i comuni e le date 25-26 dicembre primo gennaio così il presidente del Veneto Luca Zaia sottolinea che ci sono ancora giorni davanti per poter mettere mano al dpcm ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie: in Italia 24.099 nuovi contagi con 212.741 tamponi, 814 le vittime Il Sole 24 ORE Marche zona gialla da domenica 6 ma serve ancora cautela: 9 morti per Covid in 24 ore

Le Marche tornano zona gialla da domenica 6, dopo oltre 20 giorni in 'arancione'. L'annuncio, nel pomeriggio, del presidente della Regione Francesco Acquaroli: «Finalmente ...

Dal 6 dicembre otto regioni cambieranno colore

E la provincia autonoma di Bolzano: lo ha deciso il governo sulla base degli ultimi dati settimanali sull'epidemia da coronavirus ...

