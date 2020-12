“Pippo Baudo è morto”. La voce corre veloce e getta tutti nel panico. Ma è lo stesso conduttore a intervenire (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il popolare conduttore televisivo Pippo Baudo è stato lo sfortunato protagonista di un episodio davvero molto brutto. Nella giornata del 4 dicembre è stata infatti lanciata da un sito web la notizia che annunciava l’avvenuto decesso dell’uomo. Ovviamente, tenuto conto dell’importanza della sua persona, la news in poco tempo ha fatto immediatamente il giro della rete mandando nel panico tutti i suoi estimatori. Ed erano anche stati forniti tutti i dettagli del caso sulla sua dipartita. In particolare, la fake news riportava alcuni particolari sull’ospedale dove avrebbe esalato l’ultimo respiro. Invece il presentatore del piccolo schermo è assolutamente vivo e sta bene. Non è la prima volta che circola una notizia simile, infatti sull’84enne conduttore spesso e volentieri sono state ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il popolaretelevisivo Pippoè stato lo sfortunato protagonista di un episodio davvero molto brutto. Nella giornata del 4 dicembre è stata infatti lanciata da un sito web la notizia che annunciava l’avvenuto decesso dell’uomo. Ovviamente, tenuto conto dell’importanza della sua persona, la news in poco tempo ha fatto immediatamente il giro della rete mandando neli suoi estimatori. Ed erano anche stati fornitii dettagli del caso sulla sua dipartita. In particolare, la fake news riportava alcuni particolari sull’ospedale dove avrebbe esalato l’ultimo respiro. Invece il presentatore del piccolo schermo è assolutamente vivo e sta bene. Non è la prima volta che circola una notizia simile, infatti sull’84ennespesso e volentieri sono state ...

