Pallamano | Europei femminili 2020 | Francia vince col brivido | esordio positivo anche per la Danimarca

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Proseguono inglidifemminile, che hanno visto disputarsi quest’oggi tre partite, relative ai gironi A e C, con in campole campionesse in carica dellae le padrone di casa. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. GIRONE A:colper la, che dopo aver concluso in svantaggio il primo tempo contro il Montenegro ha messo il muso avanti solamente nella seconda metà della ripresa, sul 21-20, reggendo fino al 24-23 finale. Tutto okper la, unica ospitante della manifestazione dopo la rinuncia della Norvegia, che si è imposta per 30-23 sulla Slovenia. GIRONE C: è iniziato con un successo ...