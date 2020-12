Michael Antonelli morto a 21 anni a causa del Covid: il ciclista lottava già da anni per un incidente (Di venerdì 4 dicembre 2020) In queste ultime ore il mondo del ciclismo ha subito due gravissime perdite. Due giorni fa ha dovuto addire addio a Aldo Moser, storico ciclista italiano, e oggi, 4 Dicembre 2020, ha dato l’ultimo saluto a Michael Antonelli, una futura promessa di questo sport. Il giovane Michael Antonelli è morto a 21 anni a causa di una crisi respiratoria dovuta al Covid-19. Il ciclista, purtroppo, a causa del suo fisico debilitato dall’incidente del 2018 durante una gara, non è riuscito a reagire, perdendo così la sua battaglia contro il virus. Una notizia sconvolgete che ha gettato nello sconforto più assoluto sia la sua famiglia che i suoi amici e sostenitori. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) In queste ultime ore il mondo del ciclismo ha subito due gravissime perdite. Due giorni fa ha dovuto addire addio a Aldo Moser, storicoitaliano, e oggi, 4 Dicembre 2020, ha dato l’ultimo saluto a, una futura promessa di questo sport. Il giovanea 21di una crisi respiratoria dovuta al-19. Il, purtroppo, adel suo fisico debilitato dall’del 2018 durante una gara, non è riuscito a reagire, perdendo così la sua battaglia contro il virus. Una notizia sconvolgete che ha gettato nello sconforto più assoluto sia la sua famiglia che i suoi amici e sostenitori. Leggi anche ...

