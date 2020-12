L’Europa sceglie le donne (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella giornata sulla violenza contro le donne, L’Europa si è riunita per discutere circa i temi di maggior calibro. La seduta plenaria europea è iniziata con parole di sostegno per le donne vittime di violenze. Ha fatto poi da eco il diritto all’aborto delle stesse. L’Europa lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne- Photo credits:europarl.europa.eu“Ne dobbiamo parlare per tanti motivi. Dobbiamo parlarne per liberare le voci delle vittime e aiutarle a rompere il silenzio. Dobbiamo parlarne per aumentare la consapevolezza e per esprimere il nostro impegno verso la non violenza e l’uguaglianza. Soprattutto, dobbiamo parlarne per trovare soluzioni e porre fine a questa piaga che colpisce la nostra società.” Così ha iniziato il suo discorso del Presidente il Parlamento europeo, David ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella giornata sulla violenza contro lesi è riunita per discutere circa i temi di maggior calibro. La seduta plenaria europea è iniziata con parole di sostegno per levittime di violenze. Ha fatto poi da eco il diritto all’aborto delle stesse.lotta per l’eliminazione della violenza contro le- Photo credits:europarl.europa.eu“Ne dobbiamo parlare per tanti motivi. Dobbiamo parlarne per liberare le voci delle vittime e aiutarle a rompere il silenzio. Dobbiamo parlarne per aumentare la consapevolezza e per esprimere il nostro impegno verso la non violenza e l’uguaglianza. Soprattutto, dobbiamo parlarne per trovare soluzioni e porre fine a questa piaga che colpisce la nostra società.” Così ha iniziato il suo discorso del Presidente il Parlamento europeo, David ...

