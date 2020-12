(Di venerdì 4 dicembre 2020) Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore,, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un personaggio giocabile in 'Call of Duty Warzone', viene scelto...

leggoit : Fabio Rovazzi regala una PlayStation5: ecco come partecipare al contest su Instagram - MondoTV241 : #FABIOROVAZZI pubblica tre straordinari video e dalle ore 14.00 di oggi lancia un nuovo contest su Instagram! - SerialGamerITA : Fabio Rovazzi pubblica tre straordinari video e dalle ore 14.00 di oggi lancia un nuovo contest su Instagram - RosyMerola : FABIO #ROVAZZI pubblica tre straordinari video e dalle ore 14.00 di oggi lancia un nuovo contest su #Instagram - SinergicaMentis : FABIO ROVAZZI pubblica tre straordinari video e dalle ore 14.00 di oggi lancia un nuovo contest su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Rovazzi

Agenzia ANSA

Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore, Fabio Rovazzi, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un personaggio giocabile in 'Call of Duty Warzone', è stato scelto com ...Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore, Fabio Rovazzi, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un personaggio giocabile in “Call of ...