Esame di Suarez, indagati Paratici e gli avvocati della Juve. Sospesi la rettrice, il dg e due professori dell’ateneo per stranieri di Perugia (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’inchiesta sul presunto Esame “farsa” sostenuto dal calciatore Luis Suarez nell’Università per stranieri di Perugia per ottenere il certificato B1 di lingua italiana non riguarda più solo i vertici dell’ateneo, ma anche i manager della Juventus. “Gli accertamenti investigativi – si legge nel comunicato della procura – hanno consentito, altresì, di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per ‘accelerare’ il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez”. I pm ipotizzano quindi “nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’università, tuttora in corso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’inchiesta sul presunto“farsa” sostenuto dal calciatore Luisnell’Università perdiper ottenere il certificato B1 di lingua italiana non riguarda più solo i vertici, ma anche i managerntus. “Gli accertamenti investigativi – si legge nel comunicatoprocura – hanno consentito, altresì, di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per ‘accelerare’ il riconoscimentocittadinanza italiana nei confronti di”. I pm ipotizzano quindi “nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’università, tuttora in corso di ...

