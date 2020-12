Cyberpunk 2077 | le patch migliorative per PS5 e Xbox Series X S non si faranno attendere troppo

Leggi su eurogamer

(Di sabato 5 dicembre 2020) Come sappiamo, l'attesissimouscirà, su console, suOne e PlayStation 4, e gli utenti next gen dovranno utilizzare queste versioni su PlayStation 5 eXS e non versioni dedicate. I vantaggi, rispetto a versioni ottimizzate, saranno dunque ridotti e relativi più che altro a caricamenti e framerate. Ma le cose potrebbero cambiare presto: è stato annunciato, difatti, che delledi miglioramento specifiche per next gen sono in dirittura d'arrivo. A rivelarlo è Sebastian Kalemba, animation director diper CD Projekt Red, che in un'intervista col canale YouTube PrzeGryw ha confermato l'arrivo di queste richiestissimeancor prima di quanto ci si potrebbe aspettare. Cosa miglioreranno? ...