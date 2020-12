Cinque agenti picchiati durante controlli anti Covid: avevano interrotto assembramento di giovani (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cinque agenti picchiati durante controlli anti Covid. Le forze dell’ordine hanno interrotto a Padova un assembramento di 20 giovani durante alcuni controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. Cinque ragazzi sono stati arrestati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale mentre Cinque agenti sono rimasti feriti durante gli scontri. Prognosi di almeno 15 giorni per i poliziotti coinvolti. I controlli anti-Covid messi in atto nella serata di ieri 2 dicembre 2020 dal Reparto di prevenzione crimine della questura di Padova sono ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 4 dicembre 2020). Le forze dell’ordine hannoa Padova undi 20alcuniper il rispetto delle normeragazzi sono stati arrestati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale mentresono rimasti feritigli scontri. Prognosi di almeno 15 giorni per i poliziotti coinvolti. Imessi in atto nella serata di ieri 2 dicembre 2020 dal Reparto di prevenzione crimine della questura di Padova sono ...

UDINE. Li avevano avvisati alcuni giorni fa quando erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti, ma giovedì 3 gli agenti della Polizia locale si sono dovuti di nuovo recare in via Manzin ...

