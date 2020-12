Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Dall’ammenda alla retrocessione, ecco le ipotesi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Caso Suarez – Il Caso Suarez torna a spaventare la Juventus. La Procura Federale sta indagando sul coinvolgimento di dirigenti della Juventus nell’esame di Luis Suarez. Sul ‘Corriere‘ si parla che potrebbe configurarsi la violazione dell’articolo 32. Le sanzioni potrebbero arrivare anche in Caso di assoluzione della giustizia ordinaria. Tra gli indagati ci sarebbe Paratici, prontamente difeso dai bianconeri. Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Ma realmente, cosa rischiano i bianconeri? Secondo Sportmediaset, le sanzioni variano a seconda della gravità dell’eventuale colpa: si va da un’ammenda per responsabilità oggettiva fino ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 dicembre 2020)– Iltorna a spaventare la. La Procura Federale sta indagando sul coinvolgimento di dirigenti dellanell’esame di Luis. Sul ‘Corriere‘ si parla che potrebbe configurarsi la violazione dell’articolo 32. Le sanzioni potrebbero arrivare anche indi assoluzione della giustizia ordinaria. Tra gli indagati ci sarebbe Paratici, prontamente difeso dai bianconeri.la? Ma realmente,no i bianconeri? Secondo Sportmediaset, le sanzioni variano a seconda della gravità dell’eventuale colpa: si va da un’ammenda per responsabilità oggettiva fino ...

