Bimbo di 11 anni morto suicida durante lezione online

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Un bambino di 11si èto con un colpo di pistola in diretta su Zoom, dove stava seguendo unainsieme ai suoi compagni di classe. Come riporta il Washington Post, Adan, questo il nome del piccolo, si trovava nella sua casa a Woodbridge, in California, impegnato nella didattica a distanza dal momento che le scuole sono chiuse causa Coronavirus. Poco prima di compiere il gesto estremo, intorno alle 11 di mercoledì scorso, secondo una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, ha staccato il microfono e girato la telecamera del computer per non riprendere la scena. A dare l'allarme è stata la sorellina, che si trovava in un'altra stanza. Ilè stato trovato svenuto sul pavimento in gravi condizioni. Portato d’urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto far ...