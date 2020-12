Amici di Maria De Filippi, ex allievo arrestato per stupro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un ex allievo e ballerino della terza edizione di Amici di Maria De Filippi è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie di un suo amico. Dopo le accuse dei mesi passati, è arrivata pochi giorni fa la condanna per Catello Miotto, ex concorrente del talent show più longevo della tv italiana che va in onda su Canale Cinque. In molti di voi se lo ricorderanno, infatti, quando era un alunno nell’anno accademico duemila tre – duemila quattro. Il suo è stato un percorso altalenante all’interno della scuola, dal momento che fu sospeso dal programma per un paio di settimane a causa di comportamenti ritenuti non idonei dai professori dell’epoca di Amici di Maria De Filippi. Venne riammesso all’interno della scuola dopo un periodo di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un exe ballerino della terza edizione didiDeè statoper violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie di un suo amico. Dopo le accuse dei mesi passati, è arrivata pochi giorni fa la condanna per Catello Miotto, ex concorrente del talent show più longevo della tv italiana che va in onda su Canale Cinque. In molti di voi se lo ricorderanno, infatti, quando era un alunno nell’anno accademico duemila tre – duemila quattro. Il suo è stato un percorso altalenante all’interno della scuola, dal momento che fu sospeso dal programma per un paio di settimane a causa di comportamenti ritenuti non idonei dai professori dell’epoca didiDe. Venne riammesso all’interno della scuola dopo un periodo di ...

