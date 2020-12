Tortura e inietta candeggina alla figlioletta neonata | “Voleva l’arresto per sfuggire al marito”

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 3 dicembre 2020) . La tesi difensiva dei legali di Ezgi Korucu, la 28enne turca arrestata nel febbraio dello scorso anno e ora a processo a Istanbul per aver causato lesioni gravidi pochi mesi con profondi tagli di rasoio e iniezioni die sapone. “La mia cliente voleva andare in prigione peralle sue condizioni di vita” ha dichiarato l’avvocato. Per mesi hato laappena nata con tagli su più parti del corpo e piccoli iniezioni disolo con lo scopo di essere arrestata e finire così in carcere lontana dal marito che l’avrebbe sottoposta a violenze fisiche. È questa la tesi difensiva dei legali di Ezgi Korucu, la 28enne turca arrestata nel febbraio dello scorso anno e ora a processo a Istanbul per aver causato lesioni ...