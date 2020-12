Sarah Ferguson (con cappello da elfo) si prepara al Natale 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo Natale in era covid sarà diverso anche per i bambini. Per renderlo «un po’ più magico», Sarah Ferguson ha condiviso su Instagram un video in cui, fra l’altro, ci permette di dare un’occhiata alle decorazioni della sua casa: il Royal Lodge, a Windsor, dove abita con l’ex marito Andrea di York. Nel filmato si vede il camino addobbato con ghirlande e candele, un piccolo albero di Natale con sotto dei giocattoli, una renna dorata e tanti palloncini. La duchessa per divertire i bambini ha scelto di indossare un cappello da elfo. Una trovata già sperimentata durante il lockdown, quando sul suo canale Youtube ha intrattenuto i più piccini leggendo favole con indosso buffi berretti e costumi (vedi gallery in alto). Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo Natale in era covid sarà diverso anche per i bambini. Per renderlo «un po’ più magico», Sarah Ferguson ha condiviso su Instagram un video in cui, fra l’altro, ci permette di dare un’occhiata alle decorazioni della sua casa: il Royal Lodge, a Windsor, dove abita con l’ex marito Andrea di York. Nel filmato si vede il camino addobbato con ghirlande e candele, un piccolo albero di Natale con sotto dei giocattoli, una renna dorata e tanti palloncini. La duchessa per divertire i bambini ha scelto di indossare un cappello da elfo. Una trovata già sperimentata durante il lockdown, quando sul suo canale Youtube ha intrattenuto i più piccini leggendo favole con indosso buffi berretti e costumi (vedi gallery in alto).

G168Luca : Comunque mi è dispiaciuto che in #TheCrown non abbiano dato spazio a Sarah Ferguson e al Principe Andrew. Soprattut… - maicosuelo : Sarà vero? Sarà falso? Sarah Ferguson? - infoitcultura : Lady Diana, il ruolo che Sarah Ferguson avrebbe avuto nella sua vita - ManuCia0 : RT @luiger_: the crown: sarah ferguson me, an intellectual: sarà vero? sarà falso? - Luca_zone : RT @luiger_: the crown: sarah ferguson me, an intellectual: sarà vero? sarà falso? -

