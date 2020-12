Ripensare il reddito di cittadinanza

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Quando con il governo gialloverde fu approvato ildi, spiegammo molto chiaramente le ragioni per cui non eravamo d’accordo con quella misura. Ovviamente nessuno di noi era contrario alle finalità dichiarate nel provvedimento e cioè il contrasto alla povertà, all’emarginazione, all’esclusione sociale. Quello che non andava bene erano gli strumenti per combatterle e la dimensione culturale e sociale che costituiva l’humus di quel provvedimento. Per noi la lotta alla povertà richiede, oggi come allora, la capacità di ridare alle persone senso di dignità e fiducia nel domani. Perché “povertà”, come spiega il premio Nobel per l’economia, Amartya Sen, significa l’impossibilità per una persona di svolgere la vita che amerebbe vivere. La povertà è carestia di libertà effettiva, di fare e di essere, di sviluppare il proprio potenziale e di ...