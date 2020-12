Riforme: Conte, 'legge elettorale e non solo, non stiamo galleggiando' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic.(Adnkronos) - "Il governo deve anche misurarsi su Riforme fondamentali e alcune di queste hanno respiro costituzionale". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm. "Siamo un governo nato con un progetto politico preciso e deve esprimere la forza di riformare il giusto per consentire alle istituzioni di garantire funzionalità". "Dobbiamo essere coraggiosi - va avanti -. Ci confronteremo anche sulla legge elettorale e sono convinto che sapremo trovare la sintesi giusta per dare una spunta riformatrice. Non stiamo galleggiando". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic.(Adnkronos) - "Il governo deve anche misurarsi sufondamentali e alcune di queste hanno respiro costituzionale". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm. "Siamo un governo nato con un progetto politico preciso e deve esprimere la forza di riformare il giusto per consentire alle istituzioni di garantire funzionalità". "Dobbiamo essere coraggiosi - va avanti -. Ci confronteremo anche sullae sono convinto che sapremo trovare la sintesi giusta per dare una spunta riformatrice. Non".

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Senti chi parla. “Litigiosa riunione sulle riforme. E Conte viene ribattezzato ‘bella addor… - TV7Benevento : Riforme: Conte, 'legge elettorale e non solo, non stiamo galleggiando'... - DePaoliFederico : RT @VeroDeRomanis: #Conte “Discuterò con tutti e troveremo la sintesi per avviare una stagione di riforme” Chiaro - GiorgioCarbon12 : RT @martinoloiacono: Il passaggio sulle riforme è uno spettacolo. Conte parla, parla e parla e non dice nulla. Un capolavoro. #Dpcm - Ernesto03446152 : RT @martinoloiacono: Il passaggio sulle riforme è uno spettacolo. Conte parla, parla e parla e non dice nulla. Un capolavoro. #Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Conte Riforme, maggioranza in alto mare. Nodi rinviati a Conte e ai leader Affaritaliani.it Riforme: Conte, 'legge elettorale e non solo, non stiamo galleggiando'

Roma, 3 dic.(Adnkronos) - "Il governo deve anche misurarsi su riforme fondamentali e alcune di queste hanno respiro costituzionale". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle ...

Parte da 500 milioni la trattativa sulla fiche da 1,4 miliardi per i ritocchi alla “doppia manovra”

L'idea iniziale della maggioranza sembra essere quella di riservare almeno un terzo della dote, circa 500 milioni, alle richieste delle opposizioni, ma la strada resta in salita ...

Roma, 3 dic.(Adnkronos) - "Il governo deve anche misurarsi su riforme fondamentali e alcune di queste hanno respiro costituzionale". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle ...L'idea iniziale della maggioranza sembra essere quella di riservare almeno un terzo della dote, circa 500 milioni, alle richieste delle opposizioni, ma la strada resta in salita ...