PS5 distrutta in un ' tritatutto' è l' ultimo schiaffo a chi sta disperatamente cercando la console

(Di giovedì 3 dicembre 2020) PlayStation 5 è finalmente arrivata, inaugurando la next-gen di Sony. Lasta vendendo molto bene e le scorte sono state vendute dalla maggior parte dei rivenditori. Pertanto, il video visibile più in basso potrebbe essere difficile da guardare per coloro che sono alla disperata ricerca di una. Già, perché qualcuno ha acquistato una PS5 solo per metterla in una di quelle macchine ''. È un video terrificante, con i suoni scricchiolanti particolarmente dolorosi da sentire, mentre laviene letteralmente fatta a pezzi. Sony ha promesso che più unità di PS5 saranno disponibili per l'acquisto entro la fine dell'anno, quindi se non avete messo mano a una, c'è ancora speranza. Leggi altro...