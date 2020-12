Letizia: “La Juventus non fa più paura, non è più quella di 3 anni fa” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Intervenuto a Sportitalia, Gaetano Letizia, esterno del Benevento, autore dell’1-1 lo scorso sabato contro la Juventus, è tornato proprio sulla sfida ai bianconeri, ammettendo come secondo lui, il dominio bianconero sia ormai giunto al termine. Queste le sue parole: “Io penso che questa Juventus non faccia più paura. Certo, è sempre una grande squadra, ha Cristiano Ronaldo, ma non è la stessa squadra di 3-4 anni fa. Probabilmente anche perchè il livello della Serie A si è alzato. Qualche anno fa, quando affrontavi i bianconeri, eri praticamente certo di perdere. Oggi non è più così. Hai la sensazione di potertela giocare, anche se si tratta comunque di una squadra molto forte. Penso che non abbiano schierato Ronaldo perché ci hanno sottovalutato. Credevano di poterci battere anche senza di lui. Non ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Intervenuto a Sportitalia, Gaetano, esterno del Benevento, autore dell’1-1 lo scorso sabato contro la, è tornato proprio sulla sfida ai bianconeri, ammettendo come secondo lui, il dominio bianconero sia ormai giunto al termine. Queste le sue parole: “Io penso che questanon faccia più. Certo, è sempre una grande squadra, ha Cristiano Ronaldo, ma non è la stessa squadra di 3-4fa. Probabilmente anche perchè il livello della Serie A si è alzato. Qualche anno fa, quando affrontavi i bianconeri, eri praticamente certo di perdere. Oggi non è più così. Hai la sensazione di potertela giocare, anche se si tratta comunque di una squadra molto forte. Penso che non abbiano schierato Ronaldo perché ci hanno sottovalutato. Credevano di poterci battere anche senza di lui. Non ...

