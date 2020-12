King of Fighters XV in un nuovo teaser trailer. Reveal completo a inizio 2021 (Di giovedì 3 dicembre 2020) È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di The King of Fighters XV. Precedentemente annunciato durante l'Evo 2019, sfortunatamente tutto ciò che abbiamo visto è stato un logo. Ora, SNK ha confermato che vedremo il gioco il 7 gennaio 2021. Ad affermarlo è il produttore di SNK Yasuyuki Oda e il designer creativo Eisuke Ogura che parlano del gioco e mostrano i design iniziali dei personaggi in una breve video intervista concessa a IGN. Finora, tre personaggi iconici torneranno nel nuovo capitolo e si tratta di Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido e Shun'ei. Il video in questione mostra solo uno sguardo preliminare al gioco. Oda e Ogura hanno promesso ulteriori notizie per tutto il 2021. Ogura lo ha definito "il nostro KOF più ambizioso" e ha confermato che gli eventi di questo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di TheofXV. Precedentemente annunciato durante l'Evo 2019, sfortunatamente tutto ciò che abbiamo visto è stato un logo. Ora, SNK ha confermato che vedremo il gioco il 7 gennaio. Ad affermarlo è il produttore di SNK Yasuyuki Oda e il designer creativo Eisuke Ogura che parlano del gioco e mostrano i design iniziali dei personaggi in una breve video intervista concessa a IGN. Finora, tre personaggi iconici torneranno nelcapitolo e si tratta di Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido e Shun'ei. Il video in questione mostra solo uno sguardo preliminare al gioco. Oda e Ogura hanno promesso ulteriori notizie per tutto il. Ogura lo ha definito "il nostro KOF più ambizioso" e ha confermato che gli eventi di questo ...

Un nuovo teaser trailer di The King of Fighters XV ha annunciato che il gioco sarà presentato ufficialmente il 7 gennaio 2021.. SNK ha pubblicato un video teaser del picchiaduro a incontri The King ...

