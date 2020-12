Il Covid e il Natale non fermano gli sfratti: molte le famiglia in strada a Roma e Milano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Teoricamente, il decreto del Governo dovuto al Covid blocca gli sfratti ma alcuni avvocati hanno trovato scappatoie legali per lasciare un debitore in mezzo alla strada. Si avvicina il Natale – una festività che sarà più solitaria e desolante del solito – ma ciononostante, tanti italiani in difficoltà rischiano di ritrovarsi in mezzo alla strada: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Teoricamente, il decreto del Governo dovuto alblocca glima alcuni avvocati hanno trovato scappatoie legali per lasciare un debitore in mezzo alla. Si avvicina il– una festività che sarà più solitaria e desolante del solito – ma ciononostante, tanti italiani in difficoltà rischiano di ritrovarsi in mezzo alla: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - Tommasolabate : Prima delle prossime polemiche sul Natale, una cosa va segnalata. La strategia delle regioni colorate, l’ultimo ap… - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - Agenzia_Italia : 'Noi rovinati dal Natale Covid'. ?Il grido di alberghi e ristoranti - infoitinterno : Natale. Dpcm e decreto Covid: Mattarella ha firmato il decreto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Coronavirus, regioni contro governo per il dpcm Covid di Natale: approvato senza confronto; alle 20.15 conferenza stampa Conte Fanpage.it Coronavirus, anche i deputati del Pd chiedono la revisione della stretta natalizia

Dopo la sommossa del Senato, arriva la conta anche a Montecitorio. E così 25 deputati dem chiedono al capogruppo di Delrio di attivarsi perché le persone che vivono in comuni medio piccoli possano ric ...

L’Ail torna in piazza con le stelle di Natale: da sabato a martedì a Siracusa, Augusta, Avola, Floridia, Noto e Francofonte

Dopo una Pasqua passata quasi in sordina per via del Covid-19 l’Ail torna in piazza, da sabato 5 a martedì 8 dicembre, proprio durante il periodo natalizio con la tradizionale vendita delle stelle di ...

Dopo la sommossa del Senato, arriva la conta anche a Montecitorio. E così 25 deputati dem chiedono al capogruppo di Delrio di attivarsi perché le persone che vivono in comuni medio piccoli possano ric ...Dopo una Pasqua passata quasi in sordina per via del Covid-19 l’Ail torna in piazza, da sabato 5 a martedì 8 dicembre, proprio durante il periodo natalizio con la tradizionale vendita delle stelle di ...