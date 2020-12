Fabrizio Corona non è sposato | innamorato di una Rodriguez

Leggi su kronic

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Fabrzioè al centro di una vera e propria polemica che riguarderebbe la sua situazione coniugale, ma anche una sua presunta fiamma.(Instagram)ultimamente è risultato protagonista di varie vicende che riguardano la sua vita privata. L’ex fotografo di recente ha rilasciato un’intervista ad una nota rivista che ha suscitato non poco scalpore tra i lettori, non sono mancate le polemiche vista la pesantezza delle parole dette. Sembrerebbe non essere un periodo facile questo per l’ex fotografo.di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto totalmente oscurata con la didascalia “Non c’è pace senza giustizia“. Il riferimento è chiaramente rivolto al passato dell’influencer, una vita purtroppo passata spesso tra ...