Elisabetta Gregoraci, le liti al GF Vip hanno fatto infuriare Briatore. Problemi sul divorzio? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il corteggiamento di Petrelli, la rivelazione su una nuova proposta di matrimonio, le discussioni all'interno della casa, l'ultima quella con Giulia Salemi. Tante cose che avrebbero dato fastidio a Flavio Briatore, ex marito della concorrente del GF Vip, Elisabetta Gregoraci. L'ex marito della show-girl, secondo il settimanale Nuovo non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all'interno della casa più spiata d'Italia. E per questo sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio. Accordi che vengono definiti molto generosi nei confronti della donna. Lei potrebbe ancora abbandonare il programma dato che è stato prolungato fino a febbraio 2021 e da contratto doveva invece finire nel mese di dicembre.(Fonte: Nuovo)

