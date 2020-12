Dati covid, per la prima volta comunicati anche i test rapidi: 476 positivi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Piste da sci, niente da fare: forse a Natale non ci si potrà nemmeno muovere dal proprio Comune 2 dicembre 2020 Ecco il Dpcm dicembre: a Natale e Capodanno vietati gli spostamenti 3 dicembre 2020 ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 4 dicembre 2020) Piste da sci, niente da fare: forse a Natale non ci si potrà nemmeno muovere dal proprio Comune 2 dicembre 2020 Ecco il Dpcm dicembre: a Natale e Capodanno vietati gli spostamenti 3 dicembre 2020 ...

lorepregliasco : 993 morti COVID nel bollettino di oggi, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Probabile che i dati contengano a… - Agenzia_Ansa : #Covid: 23.225 positivi in 24 ore. I morti 993 in un giorno, mai così tanti. Tutti i dati di oggi #ANSA - marcotravaglio : Caro @robertosaviano, noto con piacere che la parola Covid è scomparsa dal tuo ragionamento. Però è proprio dal Cov… - zazoomblog : Covid 993 morti nelle ultime 24 ore: da inizio pandemia mai così tanti in un giorno. DATI - #Covid #morti #nelle… - evarist05268091 : Ecco! Si inizino a mettere insieme i dati e si comprenda perché in Italia debbano morire così tante persone di covi… -