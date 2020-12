Ciclismo su pista: sette italiani in allenamento a Montichiari tra oggi e domani (Di giovedì 3 dicembre 2020) La stagione su strada si è conclusa. Anche quella su pista, con gli Europei di Plovdiv trionfali per l’Italia. Si torna a lavorare però nel Velodromo di Montichiari per preparare al meglio il 2021: anno fondamentale visto che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Marco Villa ha deciso di convocare sette atleti per una due giorni di lavoro tra oggi e domani in terra lombarda. I convocati: Liam Bertazzo (Vini Zabù – Brado – KTM), Simone Consonni (Cofidis), Francesco Lamon (G.S. Fiamme Azzurre), Mattia Pinazzi (Biesse Arvedi Asd), Davide Plebani (G.S. Fiamme Oro), Michele Scartezzini (G.S. Fiamme Azzurre) e Paolo Simion (Tianyoude Hotel Cycling Team). gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) La stagione su strada si è conclusa. Anche quella su, con gli Europei di Plovdiv trionfali per l’Italia. Si torna a lavorare però nel Velodromo diper preparare al meglio il 2021: anno fondamentale visto che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Marco Villa ha deciso di convocareatleti per una due giorni di lavoro train terra lombarda. I convocati: Liam Bertazzo (Vini Zabù – Brado – KTM), Simone Consonni (Cofidis), Francesco Lamon (G.S. Fiamme Azzurre), Mattia Pinazzi (Biesse Arvedi Asd), Davide Plebani (G.S. Fiamme Oro), Michele Scartezzini (G.S. Fiamme Azzurre) e Paolo Simion (Tianyoude Hotel Cycling Team). gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 ...

